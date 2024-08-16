Падіння російського бомбардувальника Ту-22М3: стала відома доля екіпажу

Спочатку повідомлялося, що життю пілотів нібито нічого не загрожує

Знайдено екіпаж стратегічного бомбардувальника Ту-22М3, який 15 серпня розбився у Черемхівському районі Іркутської області. Живими виявили всіх чотирьох його пілотів, проте невдовзі один із них помер.

Про це повідомив губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв. Він уточнив, що інформацію про загибель одного із пілотів надали органи військового командування Міноборони Росії.

У пілотів, що вижили, — травми різного ступеня тяжкості. Вони госпіталізовані. Фахівці встановлюють точну причину катастрофи бомбардувальника. У день падіння Ту-22М3 попередньою версією причин катастрофи називали технічну несправність під час виконання "планового польоту".

Нагадаємо, за даними російської влади та ЗМІ літак впав у безлюдній місцевості, на землі нібито руйнувань немає. Борт вилетів з авіабази "Біла" і за кілька хвилин система показала відмову лівого двигуна, він спалахнув. Пілоти катапультувалися.

Для довідки: Ту-22М3 – радянський далекий стратегічний надзвуковий бомбардувальник-ракетоносець. Він може бути носієм ракет Х-22/Х-32, "Кинджаля" і навіть ядерної зброї.

Як повідомляв "Телеграф", 19 квітня, в результаті операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з Повітряними силами було знищено бомбардувальника Ту-22МЗ, який запускав ракети по Україні.