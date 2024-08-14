"Заморозки" війни не буде? Як бої у Курській області вплинули на прихильників РФ

Курська операція вплинула на прихильників припинення вогню

Після операції Сил оборони України в Курській області змінилася суть закликів до негайного припинення вогню. Тепер вони стали неможливими.

Про це розповів у ефірі єдиного марафону новин радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, у разі заморожування конфлікту по нинішній лінії фронту Україна залишить під своїм контролем частину російської території.

"Це означає, що всі мають бути заморожені там, де вони знаходяться. Тобто Росія має заморозитись зі своїми окупаційними силами на території України... і тоді Курська область буде під контролем України", — каже Подоляк.

Чиновник додав, що прихильники негайного припинення вогню наразі не можуть про це говорити.

Раніше заклики про негайне припинення вогню часто звучали від проросійських політиків. Наприклад, таку позицію неодноразово озвучував прем’єр Угорщини Віктор Орбан. Для України вона не вигідна, оскільки залишає під контролем Росії значні території та дозволяє їй відновити свої сили для нових нападів у майбутньому.

Як повідомлялося раніше, за повідомленням президента України Володимира Зеленського, станом на 13 серпня під контролем ЗСУ перебували 74 населені пункти Курської області.

Тим часом у Києві йде обговорення необхідності створення військових комендатур на території області, а Мінреінтеграції вже запустило гарячу лінію для тих мирних жителів, підконтрольних українським силам територій, які хочуть евакуюватися у безпечне місце.