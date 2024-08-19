Готовятся ли переговоры Украины и России: у Путина сделали радикальное заявление

В Москве рассказали, зачем вбрасываются слухи о переговорах

В России заявляют, что после начала операции ВСУ в Курской области ни о каких переговорах речи идти не может. Кроме того, в Москве наотрез отказываются участвовать в инициативах, связанных с украинской Формулой мира.

Об это рассказал глава МИД России Сергей Лавров. Его слова приводят российские СМИ.

По его словам, кремлевский диктатор Владимир Путин четко сказал, что после начала Курской операции переговоров с Украиной не будет. Кроме того, он опроверг слухи о том, что Киев и Москва поддерживают какие-то контакты для их подготовки.

Лавров заявил, что слухи о переговорах возникают как развитие темы переговоров по Саммиту мира в Швейцарии, а информация о привлечении к ним рабочих групп РФ появляется "от лукавого".

Он добавил, что для Москвы подходы этой конференции "неприемлемы" и являются "ультиматумом".

Как сообщалось ранее, Россия в качестве условия для начала переговров требовала от Украины сдать Крым, Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, а также отказаться от вступления в ЕС и НАТО.

На фоне этого пророссийские политики заявляли о необходимости немедленного прекращения огня, что позволило бы россиянам дополнительно укрепить оккупированные территории и восстановить силы, однако после начала Курской операции они резко замолчали, поскольку прекращение огня в этих условиях значило бы то, что Украина оставит под своим контролем часть российской территории.

В западных СМИ тем временем начали появляться сообщения о том, что Киев и Москва якобы готовили некие переговоры о прекращении огня, однако четкого подтверждения этой информации они не предоставили.