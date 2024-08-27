Засуджений пробув у колонії лише кілька місяців

Зек-вагнерівець, який після повернення з війни скоїв звірячий злочин, знову вирушить на фронт. Таким чином вбивця уникне вже другого свого тюремного строку.

Про це повідомляють РосЗМІ. Йдеться про Івана Россомахіна — злочинця, який у 2020 році отримав строк у справі про вбивство, але у 2022 році був завербований на війну у ПВК "Вагнера" і був помилований. Після повернення з фронту "герой СВО" тримав у страху все своє рідне село протягом тижня, а потім стало відомо, що він зґвалтував та вбив 85-річну пенсіонерку. За черговий злочин Россомахін отримав ще один тюремний строк (22 роки). Однак, завдяки Путіну та його вторгненню в Україну, вбивця уникне і цього покарання.

Цього разу, за даними адвокатського проекту "Травмпункт", зек підписав контракт вже з Міноборони РФ. Свої слова юристи підкріплюють відповідним документом - листом начальника колонії, де сидить убивця.

У своїй відповіді начальник колонії посилається на Федеральний закон від 23 березня 2024 року № 61-ФЗ. Він дозволив Міноборони РФ укладати контракт про проходження військової служби з особами, які вчинили злочини та мають судимість.

Таким чином, не пробувши в колонії та півроку, засуджений вирушив на війну.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, як зек-"вагнерівець" повернувся з фронту і жорстоко зґвалтував дівчину в чужій машині.