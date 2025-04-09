ЄС не продовжуватиме "торговельний безвіз" з Україною: що хочуть запропонувати натомість, - Politico

Термін цього заходу спливає 5 червня, і він не буде продовжений

Європейський союз у червні 2025 року припинить дію антикризових заходів для підтримки української економіки через повномасштабне вторгнення Росії. Його ще називали торговельним безвізом".

Про це повідомляє Politico з посиланням на виступ в Європарламенті єврокомісара із сільського господарства Крістофа Гансена. Він сказав, що поточні заходи в будь-якому випадку будуть скасовані.

"Рада дуже чітко заявила, що можливості продовження немає", — заявив він, посилаючись на позицію країн-членів ЄС.

Будуть тарифні квоти

Гансен додав, що Комісія готує нову систему тарифних квот, але "не на такому рівні", як сьогоднішній необмежений доступ. Водночас він запевнив, що результат буде більш сприятливим для України, ніж повернення до умов угоди про вільну торгівлю, яка діяла до вторгнення.

ЄС призупинив мита та квоти навесні 2022 року і потім продовжував дію цього режиму, хоча деякі обмеження на обсяги імпорту, наприклад, цукру та птиці, згодом були додані.

Термін цього заходу спливає 5 червня, і він не буде продовжений.

Режим безмитної торгівлі для України критикували фермери таких країн, як Польща, Угорщина, Словаччина, стверджуючи, що приплив дешевої української продукції завдав шкоди їхнім сільськогосподарським ринкам.

Наслідки для України

Українські чиновники та фермерські асоціації попереджають, що припинення дії нинішніх правил може призвести до скорочення експорту на 3,3 млрд євро та падіння ВВП на 2,5%. Київ сподівався, що Брюссель представить нові пропозиції, але цього поки що не сталося.

У четвер Гансен зустрінеться з міністром сільського господарства України Віталієм Ковалем, щоб обговорити подальші кроки, розповіли чиновники, знайомі з графіком єврокомісара.

Що кажуть в Україні

Додамо, що Україна розраховує, що Європейський Союз продовжить дію чинного механізму торговельної лібералізації, який має завершитися після 5 червня, до кінця 2025 року, доки не буде розроблена альтернативна пропозиція. Про це на пресконференції після засідання Ради асоціації Україна-ЄС у Брюсселі 9 квітня заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він наголосив, що для України важливе продовження автономних торговельних заходів (АТМ) до кінця 2025 року, щоб мати достатньо часу для закріплення умов вільної торгівлі в статті 29 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

"Ми велику увагу приділили цьому питанню ("торговельного безвізу" – ред.). На всіх рівнях проговорили важливість продовження автономних торговельних заходів до кінця цього року – хоча б для того, щоб встигнути внести відповідні зміни в 29-ту статтю Угоди про асоціацію і закріпити ці автономні торгові заходи, які дозволяють нам фактично безмитну торгівлю", – розповів Денис Шмигаль.

Раніше "Телеграф" писав, що економіст розвіяв міф про рідкісноземельні та пояснив, як Україні стати ключем економіки ЄС.