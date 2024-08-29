У Росії триває "генералопад": затримали чергового ексзаступника Шойгу, у чому його звинувачують

Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років

У Міноборони РФ тривають так звані "чистки". У четвер, 29 серпня, був затриманий ексзаступник міністра оборони Росії Павло Попов, який обіймав посаду 11 років. Він став восьмим затриманим генералом у Росії.

Про це повідомляє низка російських ЗМІ. Зазначається, що Попов курирував систему Центрів управління оборони Росії. Генерала звинувачують у шахрайстві в особливо великих розмірах.

"За даними слідства, Попов протягом трьох років відповідав за розвиток, обслуговування та роботу парку "Патріот" і, разом із директором парку В'ячеславом Ахмедовим та заступником начальника Головного управління інноваційного розвитку Міноборони РФ Володимиром Шестеровим, тягнув звідти гроші", — пише "112".

Як стверджує російський паблік в Telegram, за роки управління парком, генерал відбухав особняк у Красногірському районі, а тоді змушував підрядників будувати, впорядковувати та обслуговувати свою фазенду у три гектари. Загальна вартість генеральської дачі оцінюється у пів мільярда рублів.

Інший російський паблік повідомляє про те, що у власності Попова та членів його родини знаходяться об'єкти нерухомості у престижних районах Москви, Московської області та Краснодарського краю. Загальна вартість — понад 500 млн рублів. Законність їх придбання нині перевіряється слідчими органами.

Якщо Попова буде визнано винним, йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

Павло Попов — що про нього відомо

Попов обіймав посаду заступника міністра оборони РФ з 7 листопада 2013 року. Генерал армії з грудня 2015.

У підпорядкуванні Попова були: Головне управління науково-дослідної діяльності та технологічного супроводу передових технологій (інноваційних досліджень) Міноборони Росії, Головне управління розвитку інформаційних та телекомунікаційних технологій Міноборони Росії та Головний науково-дослідний випробувальний центр робототехніки Міноборони Росії.

Попов один із розробників Концепції багаторівневої системи постійних Центрів управління обороною Росії.

Павло Попов

15 жовтня 2020 року проти Попова було запроваджено санкції Європейського союзу у зв'язку з отруєнням Олексія Навального. Санкції передбачають заборону на в'їзд до ЄС та на фінансові операції, а також заморожування активів.

З 15 березня 2022 року перебуває під санкціями Великої Британії. З 2 березня 2021 перебуває під санкціями Сполучених Штатів Америки. З 21 березня 2021 року перебуває під санкціями Канади. З 25 лютого 2022 року перебуває під санкціями Австралії. Указом президента України Володимира Зеленського від 19 жовтня 2022 року знаходиться під санкціями України. З 3 травня 2022 перебуває під санкціями Нової Зеландії.

Як зазначалося раніше, Попов став восьмим генералом, якого заарештували у Росії після зняття з посади міністра оборони РФ Сергія Шойгу 12 травня 2024 року. Таким чином російський диктатор Володимир Путін усуває нелояльних до свого режиму генералів.

Першим затриманим високопосадовцем Міноборони РФ, ще до зняття Шойгу з посади, став наближений до нього Тимур Іванов, який обіймав посаду заступника. За кілька тижнів було усунено Шойгу і після цього у Росії розпочався суцільний генералопад та низка гучних звільнень серед керівництва та високопосадовців Міністерства оборони Російської Федерації. Загалом, з 12 травня 2024 року, окрім самого Сергія Шойгу, з його оточення було усунено або заарештовано 17 посадовців Міноборони, Попов став 18-м.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у РФ заарештували генерала, який командував цілою армією. У кайданки закували колишнього командувача 58-ї армії ЗС РФ Івана Попова.