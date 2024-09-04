Був легендою сцени: помер керівник Дніпровського театру опери та балету Костянтин Пінчук

Йому було 56 років

В середу, 3 вересня, пішов з життя директор, художній керівник Дніпровського академічного театру опери та балету Костянтин Пінчук. Йому було 56 років.

Про це повідомили у театрі. Допис з'явився на офіційній сторінці у Фейсбуці.

Пінчук очолював театр із грудня 2018 року. Колеги зазначили, що за його керівництва про театр почув весь світ.

"Під час страшної війни прапор нашої країни піднімався на театральних сценах країн Балтії, Великої Британії, Італії, Германії, Сполучених Штатів Америки. Постановки, декорації, костюми – у кожній деталі ще багато років житиме талант та любов Костянтина Михайловича", — додали у театрі.

Як режисер і художник-постановник, Пінчук створив багато знакових вистав, які отримали високі оцінки критиків і любов глядачів. Серед його найвідоміших робіт – постановки "Ромео і Джульєтта", "Лускунчик", "Лебедине озеро" та "Моя Кармен". Творчі тандемами з відомими режисерами, такими як Юрій Чайка, Володимир Трощєнко та Андрій Литвинов, Костянтин Пінчук залишив після себе багатий творчий спадок.

Костянтин Пінчук піднімав престиж української культури та мистецтва на міжнародній арені, організовуючи гастролі артистів за кордоном (США, Мексика, Іспанія, Італія, Швеція, Німеччина, Голландія, Бельгія, Франція, Китай).

Як режисер створив ексклюзивну гала – програму концертів "Зірки світового балету" за участю всесвітньо відомих танцюристів – Ілзе Лієпа, Олена Феліп`єва, Наталія Мацак, Фетон Міоці, Оксана Бондарева, Івате Маріхіро, Джесіка Мазей та багато інших.

У театрі повідомили, що прощання з Пінчуком відбудеться 5 вересня з 11:00 до 12:30 у приміщенні театру.

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