Помер видатний український фізик Микола Ткач

Чоловікові було 79 років

На Чернівецькій області помер український фізик, колишній ректор Чернівецького університету Микола Ткач. Він також був головою обласної адміністрації у 2005-2006 роках.

Про це оприлюднив голова обласної військової адміністрації Руслан Запарнюк у своєму telegram-каналі. Причини смерті він не повідомив.

"Микола Васильович – назавжди у пам’яті буковинців. Щиро співчуваю родині, вічна пам’ять нашому землякові", — повідомив Запарнюк.

Ткач народився 5 січня 1945 року у Чернівцях та присвятив своє життя розвитку вітчизняної науки. Є автором понад 250 наукових праць та навчального посібника "Квазічастинки в наногетеросистемах", який було рекомендовано Міносвіти.

З 2001 до 2005 року був ректором Чернівецького національного університету, потім трохи більше року обіймав посаду голови Чернівецької ОДА, після чого повернувся до ЧНУ, де став завідувачем кафедри теоретичної фізики.

2000 року йому присвоєно звання Заслуженого діяча науки та техніки України. Член Президії Академії наук вищої школи України (2004–2007).

Як повідомлялося раніше, нещодавно помер видатний журналіст, письменник та популяризатор полярних досліджень Володимир Бочкарьов.