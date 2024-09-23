Путін психопат, тому можливі тільки два варіанти переговорів, — колишній віцегубернатор Кубані

Деякі варіанти більше фантазія

На тлі розмов про "план перемоги" України, який наш президент Володимир Зеленський має представити своєму американському колезі Джо Байдену, у багатьох виникає питання: чи дійсно Росія та її лідер Володимир Путін можуть піти на переговори.

Відповідь на нього "Телеграфу" дав питання доктор політичних наук, голова експертної групи "Сова", колишній віцегубернатор Краснодарського краю Михайло Савва у матеріалі "Курськ загострив боротьбу між баштами Кремля, для РФ починається нова епоха, — колишній віцегубернатор Кубані, ч. II".

За його словами, ймовірність того, що Путін піде на реальні переговори з Україною та Заходом без своїх ультиматумів на кшталт "віддайте мені всі завойовані території" більше фантазія.

"Такі сценарії існують тільки в фантастичному режимі. Путін як психопат не здатний на реальні перемовини", — каже Савва.

Він наголошує, що лідер РФ здатний піти тільки на режим ультиматуму. Тому тут є лише кілька варіантів

"Ультиматум з боку Путіна і реальний ультиматум у бік Путіна (не від України, а від колективного Заходу). Але зараз я не бачу перспектив ані для першого, ані для другого варіанту", — додає ексвіцегубернатор Кубані.

Нагадаємо, за словами прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, Росія наразі не бачить потреб у розгляданні "плану перемоги" Зеленського. Кремль зможе це зробити тільки після офіційних заяв, а не інформації зі ЗМІ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нібито зміст "плану перемоги" Зеленського розкрили ЗМІ. Вже відомо, що увійшло в деякі пункти.