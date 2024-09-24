Могли допомагати Росії: експерт назвав можливу мету польоту літака з Білорусі

Олександр Лукашенко може підігравати Кремлю

Ймовірний проліт навчально-бойового літака Як-130 ВПС Білорусі над територією України міг мати особливу мету. Авіаційний експерт вважає, що Лукашенко міг таким чином "надати послугу" Москві та допомогти росіянам виявити українські ППО на кордоні.

Таким чином, президент Білорусі може тестувати "червоні лінії". Про це розповів в ефірі телеканалу "Київ24" авіаційний експерт Богдан Долинце.

"Ми повинні розуміти, що сам по собі цей літак не є засобом радіоелектронної розвідки. Він не має обладнання, яке дозволяє оцінювати безпосередньо стан наземних систем. Однак зрозуміло, що коли цей літак у повітрі, системи ППО змушені відволікатися і на нього реагувати", — заявив експерт.

За його словами, через подібні "прольоти" українські наземні системи ППО "показують" себе і російські РЕБи можуть фіксувати їхнє місце розташування. Таким чином, ймовірний політ Як-130 міг бути цілеспрямованою провокацією.

"Це може бути один з елементів підготовки до майбутнього використання повітряного простору Республіки Білорусь для завдання ударів, використання крилатих ракет або дронів-камікадзе", — підкреслив Долинце.

Нагадаємо, 24 вересня з’явилася інформація про те, що нешвидкісна повітряна ціль перетнула державний кордон України і долетіла до "стику" Київської та Житомирської областей. За попередніми даними, це міг бути навчально-бойовий літак Як-130 ВПС Білорусі.

У повітряних силах ЗСУ цю інформацію офіційно спростували та зазначили, що Білорусь не порушувала повітряний простір України.

"Факту порушення повітряного простору України з території Білорусі не встановлено. Імовірно було застосовано радіолокаційну перешкоду", — йшлося в повідомленні.

Варто зазначити, що характеристики Як-130 дозволяють використовувати його як легкий штурмовик, літак-розвідник, винищувач-бомбардувальник і літак радіоелектронної боротьби.

Літак здатний нести до 3 тонн бойового навантаження (кероване та некероване ракетне та бомбове озброєння, гармати тощо) на дев’яти зовнішніх вузлах підвіски.

Нагадаємо, Telegram-канал "Білоруський Гаюн" пише, що після виведення з аеродрому "Бобруйск" 4 штурмовиків Су-25 на їхнє місце було перекинуто 2 навчально-бойові літаки Як-130. Протягом тижня літаки щонайменше 4 рази здійснювали польоти.

У свою чергу штурмовики Су-25 були перекинуті на аеродром "Ліда", ближче до литовського кордону.

Від аеродрому Бобруйск до місця перетину кордону до н.п. Дятлик всього 200 кілометрів і тому ймовірний "заліт" винищувача явно не виглядає як випадковий.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що стало відомо, як українські військові влаштовували засідку на А-50. В результаті злагодженої роботи українських військовослужбовців було збито два А-50, один Ту-22М3 та ще шість літаків.