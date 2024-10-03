"Небезпечніше вбивць?" у Росії вигадали покарання для батьків квадроберів, у мережі сміються

Рух "квадробінг" зародився у Японії на спортивних змаганнях у 2008 р.

У Росії запропонували запровадити відповідальність для батьків дітей-квадроберів, включаючи кримінальне покарання та позбавлення батьківських прав. Адже нове віяння суперечить "високим сімейним цінностям" у країні.

З такою ініціативою виступив депутат від "Єдиної Росії" Сергій Колунов. Він додав, що субкультура прийшла із Заходу і несе у собі нездорове віяння. У Росії ж, на його думку, існування такого руху, як квадробінг, є неприйнятним.

"Вдумайтеся, діти зображають із себе кішок, собак — і просять батьків вигуляти їх на вулиці на повідку. Подібних відео море. Як і у випадку з ЛГБТ, напасть прийшла із Заходу, зі США. З першою заразою ми вже законодавчо впоралися, заборонили її, впораємося і з другою"., — заявив він.

Що робити з батьками емо, готовий, панків, ролевиків та анімешників депутат не уточнив.

Користувачі мережі миттєво відреагували на заяву пропутінського політика. Люди почали залишати такі коментарі:

"Заборонити лгбт, квадроберів, ютуб, злидні, ненароджуваність, розвал жкх, інфляцію, вейпи, західні технології, світ. Так переможемо!";

"Що робити з чиновниками, діти яких живуть у ворожому Заході? Таких депутатів треба перевіряти на психічне відхилення";

"А батьків убивць і ґвалтівників у в’язницю не садитимуть? Дивно. Квадробери небезпечніші за вбивць?".

Крім того, користувачі мережі зауважили, що субкультура "квадробінг" прийшла до країн пострадянського простору не з Заходу, як запевняє депутат. Цей рух зародився в Японії на спортивних змаганнях в 2008 р. Тоді місцевий спортсмен Кеничі Іто пробіг стометрівку рачки, встановивши рекорд. Через чотири роки, покращивши свій результат, він потрапив до Книги рекордів Гіннеса.

Раніше "Телеграф" розповів докладніше читачам про нову субкультуру.