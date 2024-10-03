"Опаснее убийц?" в России придумали наказание для родителей квадроберов, в сети смеются

Движение "квадробинг" зародилось в Японии на спортивных соревнованиях в 2008 г.

В России предложили ввести ответственность для родителей детей-квадроберов, включая уголовное наказание и лишение родительских прав. Ведь новое веяние противоречит "высоким семейным ценностям" в стране.

С такой инициативой выступил депутат от "Единой России" Сергей Колунов. Он добавил, что субкультура пришла из Запада и несет в себе нездоровое веяние. В России же, по его мнению, существование такого движения, как квадробинг, неприемлемо.

"Вдумайтесь, дети изображают из себя кошек, собак — и просят родителей выгулять их на улице на поводке. Подобных видео море. Как и в случае с ЛГБТ, напасть пришла с Запада, из США. С первой заразой мы уже законодательно справились, запретили её, справимся и со второй. Запретим.", — заявил он.

Что делать с родителями эмо, готов, панков, ролевиков и анимешников, депутат не уточнил.

Пользователи сети мгновенно отреагировали на заявление пропутинского политика. Люди начали оставлять такие комментарии:

"Запретить лгбт, квадроберов, ютуб, нищету, нерождаемость, развал жкх, инфляцию, вейпы, западные технологии, мир.Так победим!";

"Что делать с чиновниками, дети которых живут во враждебном Западе? Таких депутатов надо проверять на психическое отклонения.";

"А родителей убийц и насильников в тюрьму не будут сажать? Странно. Квадроберы опаснее убийц?".

Кроме того, пользователи сети подметили, что субкультура "квадробинг" пришла в страны постсоветского пространства не из Запада, как уверяет депутат. Это движение зародилось в Японии на спортивных соревнованиях в 2008 г. Тогда местный спортсмен Кеничи Ито пробежал стометровку на четвереньках, установив рекорд. Спустя четыре года, улучшив свой результат, он попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Ранее "Телеграф" рассказал подробнее читателям о новой субкультуре.