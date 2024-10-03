Потяг з ворожими символами Росії не пускали у Литву: написи змусили стирати (фото)

Провідники поїзда не змогли пояснити звідки взялися написи

Литовські прикордонники відмовилися пропустити потяг Москва–Калінінград, на вагонах якого було зображено символ російської вторгнення в Україну 2022 року — літеру Z, а також написи ZOV та "Вільнюс – російське місто".

Про це повідомляє видання Delfi. Написи помітили прикордонники.

"Минулої середи на КПП у Кену прийшов транзитний потяг Москва–Калінінград. На одному з вагонів прикордонники помітили нанесений чорною фарбою символ російської армії Z та напис ZOV (латинськими літерами). На іншому вагоні був напис російською мовою: "Вільнюс – російське місто", — пише видання.

Як зазначили у Службі охорони державного кордону Литви, провідники поїзда не змогли пояснити звідки взялися написи. Водночас прикордонники зазначили, що якщо написи не приберуть, то пасажирам доведеться пересісти в інші вагони, а вагони з написами відчеплять і на територію Литви не пропустять.

У підсумку, начальник поїзда зі своїми підлеглими стерли написи і букви за допомогою піску. Після всіх перевірок поїзд продовжив свій шлях за встановленим маршрутом.

Зауважимо, що у Литві заборонили демонстрацію символів війни Росії в Україні (літери "Z" і "V", а також георгіївську стрічку). Порушникам загрожує адміністративна відповідальність і штраф.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві автомобіль розмалювали ворожими символами Z та V. Надпис помітили на позашляховику Honda CR-V.