ГУР атакувало сотні важливих російських серверів: всі документи знищено (фото)

Йдеться про сервери військових, адміністративних та фінансових установ, які забезпечують агресію Росії проти України.

Хакери Головного управління розвідки України здійснив атаку на понад 800 серверів по всій Росії. Усі дані на атакованих серверах видалені без можливості відновлення.

Про це "Телеграфу" стало відомо з власних джерел. Зазначається, що атака відбулася у період з 23 по 26 вересня поточного року.

Джерело у військовій розвідці повідомляє, що в результаті атаки кіберкорпусу ГУР повністю знищено документи та дані, що зберігалися на уражених серверах. Йдеться про сервери військових, адміністративних та фінансових установ, які забезпечують агресію Росії проти України.

"Втрата даних та документації призвела до часткової або повної зупинки роботи споживачів та послуг у різних галузях, а також зумовить необхідність витрати додаткових ресурсів на пошук та відновлення даних і в черговий раз продемонструє місцевому населенню низький рівень технічного забезпечення в Росії", — говорить джерело.

При цьому всі дані на атакованих серверах видалені без можливості їх відновлення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що хакери Головного управління розвідки зламали російське телебачення та показали правду про війну.