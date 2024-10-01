Розвідник натякнув, скільки операцій провело ГУР: про більшість українці ніколи не дізнаються

Розвідка діяла проти Росії ще до вторгнення

Українські розвідники включилися до активного протистояння з Росією ще до того, як розпочалося повномасштабне вторгнення. Українцям стало відомо менше, ніж про 10% усіх їхніх операцій.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Андрій Черняк в інтерв’ю "Ми — Україна". За його словами, швидше за все, про більшість цих операцій ніколи не стане відомо широкій аудиторії.

"Ми розуміли чітко, що буде війна, що буде активна її фаза. Ми підготувалися самі та підготували, як могли, до цього всю країну. З цього моменту розпочалася наша активна робота", — сказав він.

Черняк додав, що розвідка ніколи не діє публічно, а українці дізналися про менш ніж 10% від усіх успішних операцій ГУР.

"Я не впевнений, що широка громадськість коли-небудь дізнається про всі ті операції, які проводили розвідники для того, щоб Україна стала сильнішою, а ворог став слабшим", — сказав він.

Представник ГУР наголосив, що розвідники діють не лише на фронті та роблять все, щоб максимально послабити ворога.

Як повідомлялося раніше, ГУР днями повідомили про те, що в місті Коломна Московської області було знайдено мертвим полковника Олексія Коломейцева, який керував 924 центром безпілотної авіації Росії.