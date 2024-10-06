Є хвороби та двійники: психолог розповів про дивацтво поведінки Путіна

У глави Кремля може бути два двійники

Для забезпечення власної безпеки Володимир Путін може використати двійників. При цьому їх у нього може бути одразу двоє.

Про це в ефірі "Київ 24", розповів психолог та фізіогноміст Дмитро Попов. Крім того, він додав, що Путін має фобії.

За словами психолога, ці фобії викликані якоюсь хворобою, яка вразила хребет голови Кремля, а також позначається на рухливості правої руки та ноги.

Попов додав, що Путін має двох двійників, які можуть з’являтися в публічних місцях без охоронців.

"Це і відрізняє двійників від справжнього. Оригінального востаннє я бачив у Північній Кореї. До В’єтнаму з Північної Кореї було відправлено двійника", — додав він.

Як повідомлялося раніше, у лютому 2024 року колишній керівник Секретної розвідки Великобританії МІ-6 Річард Дірлав припустив, що у глави Кремля крім онкології та проблем із серцем може бути ще й хвороба Паркінсона.

Восени 2023 року прессекретар Путіна Дмитро Пєсков спробував спростувати чутки про двійників свого начальника, але зробив лише гірше.