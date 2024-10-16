СБУ затримала одного з керівників "Укренерго", у чому його звинувачують

Експертиза підтвердила протиправні дії посадовця

Служба безпеки України затримала керівника департаменту безпеки НЕК "Укренерго". Його підозрюють у виправданні російської агресії. Посадовець, відповідальний за охорону критичних енергетичних об'єктів України, потрапив у поле зору спецслужби через свої проросійські висловлювання.

Про це йдеться у повідомленні СБУ. Допис, зокрема, зробили і у своєму офіційному Telegram-каналі.

За даними слідства, чоловік не лише схвалював атаки росіян на цивільні об'єкти, але й ділився інформацією про наслідки обстрілів української енергетичної інфраструктури зі своїми знайомими. Крім того, він відкрито висловлював підтримку режиму Кремля та заперечував існування України як незалежної держави.

Найбільш шокуючим виявилось те, що високопоставлений співробітник державного підприємства висловлював бажання масового вбивства українців.

СБУ затримала підозрюваного в Києві після ретельного документування його діяльності. Експертиза підтвердила протиправний характер висловлювань посадовця.

"На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою)", — йдеться в повідомленні.

Оперативне фото

Нині чоловікові за виправдання агресії Росії загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна. Слідство також перевіряє, чи не розголошував він державну таємницю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Сумах СБУ влаштувала масштабні перевірки. Під час заходів перекривали деякі вулиці як для автомобілів, так пішоходів. Також співробітники силових служб проводили огляди автомобілів, перевіряли документи громадян та відвідували місця загального користування.