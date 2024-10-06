ЗСУ ліквідували на фронті футболіста збірної Росії

Футболіст мобілізувався до російської армії з монастиря

Збройні сили України ліквідували чергового футболіста-окупанта. Це не перший професійний спортсмен-загарбник, який знайшов смерть в Україні.

Колишнього гравця юнацьких збірних РФ 24-річного Тимура Осмоловського було ліквідовано ще 25 вересня, але про це стало відомо лише на початку жовтня. Про це повідомляє Валаамська ферма. За інформацією джерела, Тимура наздогнали українські дрони.

Осмоловський розпочинав свою кар’єру футболіста у "Дружбі" (Майкоп). Центральний форвард встиг пограти за ЦСКА-2, "Спартак-2", "Ахмат-2" та "Строгіно". Крім того, він викликався до юнацьких збірних РФ, зокрема зіграв 5 матчів за команду U-20.

У 2021 році Осмоловський завершив кар’єру і пішов до монастиря, де був послушником-скотарем. Пізніше Тимур приєднався до окупаційних військ.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ ліквідували на фронті гравця "Рубіна" із Брянської області Костянтина Берлюзу, який потрапив під часткову мобілізацію на батьківщині. Крім того, в Україні знайшов свою смерть окупант Руслан Богданов, котрий виступав за футбольну команду "Нева" Кіровського району Ленінградської області.