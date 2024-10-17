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Його чекали кілька годин. Нові деталі вбивства полковника ГРУ у Підмосков’ї

Автор
Євген Устименко
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Вбивство офіцера ГРУ під Москвою Новина оновлена 17 жовтня 2024, 12:54
Вбивство офіцера ГРУ під Москвою. Фото Колаж "Телеграфу"

За даними слідства, за офіцером стежили кілька годин

За офіцером ГРУ ГШ Росії Микитою Кленковим перед убивством стежили протягом кількох годин.

Про це повідомили російські Telegram-канали. За даними слідства, на місці вбивства було виявлено два недопалки цигарок, банку "Енергетика", упаковку від йогурту та фантик від шоколадки.

Слідчі дії продовжуються. За однією з версій, деякі з цих предметів могли належати чи належали кілеру.

Нагадаємо, Микита Кленкова було застрелено в середу, 16 жовтня в населеному пункті Меленки Солнєчногорського міського округу Московської області. Невідомий розстріляв машину військовослужбовця та втік з місця події, його оголосили у розшук. Кленков загинув на місці, а його машина рухалася якийсь час після вбивства, після чого врізалася у паркан.

Кленков служив у підрозділі спецназу. Український журналіст Денис Казанський написав, що службу росіянин проходив у Головному управлінні Генерального штабу російської армії, воно ж – Головне розвідувальне управління. Також Кленков воював проти України: перед загибеллю він повернувся додому і мусив невдовзі знову їхати на фронт.

На момент смерті Кленкову було 44 роки.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Сили оборони України ліквідували на фронті колишнього російського футболіста Тимура Осмоловського.

Теги:
#Україна #Росія #Вбивство #Війна #Московська область #Розслідування #ГРУ ГШ ЗС РФ #Російський офіцер