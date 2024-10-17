Його чекали кілька годин. Нові деталі вбивства полковника ГРУ у Підмосков’ї

За даними слідства, за офіцером стежили кілька годин

За офіцером ГРУ ГШ Росії Микитою Кленковим перед убивством стежили протягом кількох годин.

Про це повідомили російські Telegram-канали. За даними слідства, на місці вбивства було виявлено два недопалки цигарок, банку "Енергетика", упаковку від йогурту та фантик від шоколадки.

Слідчі дії продовжуються. За однією з версій, деякі з цих предметів могли належати чи належали кілеру.

Нагадаємо, Микита Кленкова було застрелено в середу, 16 жовтня в населеному пункті Меленки Солнєчногорського міського округу Московської області. Невідомий розстріляв машину військовослужбовця та втік з місця події, його оголосили у розшук. Кленков загинув на місці, а його машина рухалася якийсь час після вбивства, після чого врізалася у паркан.

Кленков служив у підрозділі спецназу. Український журналіст Денис Казанський написав, що службу росіянин проходив у Головному управлінні Генерального штабу російської армії, воно ж – Головне розвідувальне управління. Також Кленков воював проти України: перед загибеллю він повернувся додому і мусив невдовзі знову їхати на фронт.

На момент смерті Кленкову було 44 роки.

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