В російській Інгушетії розстріляли авто "Центру Е", вбито трьох росіян: що відомо про ліквідацію

Попередньо, це був замах на високопосадового чиновника російського "антиекстремістського" підрозділу

В російській Інгушетії на федеральній трасі біля міста Магас невідомі розстріляли автомобіль зі співробітниками підрозділу Міністерства внутрішніх справ Росії "Центр Е". Трьох росіян у автомобілі було вбито на місці, одному дивом вдалося вціліти під вогнем. Люди не постраждали.

Про це пише російський канал "База". За даними каналу, мішенню був заступник керівника Центру "Е" по Республіці Інгушетія Адам Хамхоєв – це той самий, якому вдалося вижити. Троє інших співробітників ЦПЕ – Ільоз Аушев, Беслан Аушев та Амір Аушев – замаху не пережили.

"Співробітників ЦПЕ розстріляли зі сріблястої "Лади" 99-ї моделі. Нападники втекли. Ведеться їхній розшук. Метою нападу на машину поліцейських у Магасі був заступник голови Центру "Е" по Республіці Інгушетія Адам Хамхоєв. Це вже п'ятий замах, скоєний на нього. У двох попередніх замахах Хамхоєва було поранено", – пише канал.

Зазначається, що Хамхоєв був заступником колишнього голови ЦПЕ в Інгушетії, якого теж вбили, але у Москві. Загиблі Аушеви – брати, родичи Хамхоєва, якого вони повинні були охороняти.

Автомобіль ліквідаторів знайшли, але вже спаленим – вони оперативно "зачистили кінці". Зараз стрільців розшукують вже на федеральному рівні.

Головне управління з протидії екстремізму МВС Російської Федерації ("Центр Е") – самостійний структурний підрозділ центрального апарату міністерства російського міністерства. Він займається боротьбою з "екстремізмом", але "екстремізм" у нинішній РФ дуже широке поняття – від реального тероризму до антивоєнних лозунгів та не там виставлених лайків у соціальних мережах.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в російському регіоні Інгушетія відбулася чергова перестрілка силовиків зі злочинцями.

Раніше "Телеграф" розповідав про стрілянину у сусідній Чечні. Там кадировці влаштували стрілянину. Вважалося, що вбиті ними люди — ті самі, які влаштували стрілянину в Інгушетії в кінці березня. Проте вже тоді повідомляли, що це місцеві мешканці.