Число жертв може суттєво зрости: з’явилися нові подробиці про судно, що перекинулося в Росії (відео)

Рятувальні роботи продовжуються

На борту судна "Григорій Ловцов", яке перекинулося на Сахаліні, могло перебувати 13 людей. Раніше повідомлялося, що там було 7 людей.

Про це повідомляють російські Telegram-канали. Зазначається, що таку цифру передавали родичам зниклих з корабля напередодні трагедії.

Водночас механік "Григорія Ловцова" Леонід Михайленко розповів, що судно перекинулося під час розвороту у шторм. За його словами, він відпочивав у каюті перед вахтою, коли судно менше ніж за хвилину перекинулося на лівий борт.

Михайленко повідомив, що коли вибирався із каюти, побачив двох членів екіпажу. Механік стояв на кілі, а матрос плавав, тримаючись за пліт. Сам Леонід виринув із води, одягнув рятувальний жилет і знепритомнів, а отямився лише у лікарні.

Варто зазначити, що за офіційними даними, трьох членів екіпажу врятували, а двоє загинули, решту людей шукають. Судно "Берингова протока" буксирує "Григорія Ловцова" до Корсаківського порту.

Варто зазначити, що в січні 2022 року судно "Григорій Ловцов" застрягло у льодах в Охотському морі та подало сигнал лиха через загрозу пошкодження корпусу. Судно знаходилося біля Шантарських островів за 20 км від берега. Екіпаж складався із восьми осіб. Тоді вертоліт евакуював людей, медична допомога не знадобилася.

Для довідки: російське морське судно "Григорій Ловцов", яке раніше називалося "Вуглегірськ-1", приписане до порту "Корсаків". Водотоннажність — 468 тонн. Воно було збудовано у 2002 році, використовується для перевезення вантажів.

Як повідомляв "Телеграф", у серпні після атаки на порт "Кавказ" у Краснодарському краї Росії затонуло судно "Конро Трейдер". На борту було 30 цистерн із паливом і, за різними даними, від 5 до 15 членів екіпажу.