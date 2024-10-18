У Росії перекинулося "нещасливе" судно, частину екіпажу шукають під водою (фото)
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Воно вже потрапляло у "неприємності"
У Росії в порту Корсаков на Сахаліні перекинулося вантажне судно "Григорій Ловцов". Четверо членів екіпажу зникли безвісти, одного з них вдалося знайти живим, двох — загиблими.
Як повідомляють росЗМІ, судно перевозило щебінь та пісок. Воно дало крен і перекинулося, попередня причина НП — перевантаження.
На борту було семеро членів екіпажу. Трьом вдалося врятуватися, доля решти була невідома. Їх шукають, у рятувальній операції залучено два буксири та рятувальне судно, для пошуку готують водолазів. Одного зі зниклих моряків знайшли, він живий, ще двох моряків знайшли загиблими.
Цікаво, що "нещасливому" судну не таланило і раніше — це вже не перший інцидент із "Григорієм Ловцовим". У 2022 році судно зазнало аварії в Охотському морі. Воно було стиснуте льодами та подало сигнал лиха через небезпеку пошкодження корпусу. Тоді обійшлося без постраждалих.
Для довідки: російське морське судно "Григорій Ловцов", яке раніше називалося "Вуглегірськ-1", приписане до порту "Корсаков". Водотоннажність — 468 тонн. Воно було збудовано у 2002 році, використовується для перевезення вантажів.
Як повідомляв "Телеграф", у серпні після атаки на порт "Кавказ" у Краснодарському краї Росії затонуло судно "Конро Трейдер". На борту було 30 цистерн із паливом і, за різними даними, від 5 до 15 членів екіпажу.