У Росії перекинулося "нещасливе" судно, частину екіпажу шукають під водою (фото)

Воно вже потрапляло у "неприємності"

У Росії в порту Корсаков на Сахаліні перекинулося вантажне судно "Григорій Ловцов". Четверо членів екіпажу зникли безвісти, одного з них вдалося знайти живим, двох — загиблими.

Як повідомляють росЗМІ, судно перевозило щебінь та пісок. Воно дало крен і перекинулося, попередня причина НП — перевантаження.

На борту було семеро членів екіпажу. Трьом вдалося врятуватися, доля решти була невідома. Їх шукають, у рятувальній операції залучено два буксири та рятувальне судно, для пошуку готують водолазів. Одного зі зниклих моряків знайшли, він живий, ще двох моряків знайшли загиблими.

Судно "Григорій Ловцов" перекинулося

Цікаво, що "нещасливому" судну не таланило і раніше — це вже не перший інцидент із "Григорієм Ловцовим". У 2022 році судно зазнало аварії в Охотському морі. Воно було стиснуте льодами та подало сигнал лиха через небезпеку пошкодження корпусу. Тоді обійшлося без постраждалих.

Для довідки: російське морське судно "Григорій Ловцов", яке раніше називалося "Вуглегірськ-1", приписане до порту "Корсаков". Водотоннажність — 468 тонн. Воно було збудовано у 2002 році, використовується для перевезення вантажів.

Як повідомляв "Телеграф", у серпні після атаки на порт "Кавказ" у Краснодарському краї Росії затонуло судно "Конро Трейдер". На борту було 30 цистерн із паливом і, за різними даними, від 5 до 15 членів екіпажу.