Зумери, блогери та квадробери в Росії масово йдуть у монастирі і це вже тренд

Влаштовують такий собі духовний ретрит

У Росії серед молоді з'являється новий тренд, і це не нашумілі квадробери, а так званий "монастирінг". Зумери, блогери та квадробери поселяються у монастирях, аби пройти там щось на кшталт духовного ретриту.

Як зазначають у мережі, останнім часом багато молоді РФ подалось у монастирі, аби "виправити психічний стан".

Там їм дають роботу, їжу та спальне місце. Такий "відпочинок" триває близько місяця і цього зазвичай вистачає, "щоб привести себе в норму, а ще це дешевше за ліки та психотропи", пишуть росЗМІ.

На відео, які вже публікують у мережі видно, що блогери займаються звичайною роботою монахинь та наслідують боже слово. Проте "монастирінг", як піст, і триває кілька тижнів, далі люди повертають до нормального життя.

Нагадаємо, що 17 жовтня Свято-Михайлівський храм у центрі Черкас, який тривалий час перебував під управлінням Московського патріархату (МП), перейшов до Православної церкви України. Проте храм почали штурмувати його прихильники. Мітингувальники не згодні зі змінами, які вже набули чинності.

Раніше "Телеграф" розповідав, що є спосіб побороти російську церкву в Україні. Ухвалений закон Верховною Радою суттєво нічого не змінить, треба активна допомога громадськості.