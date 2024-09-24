Російський військовий корабель атакував норвезьке судно в Арктиці

Російський есмінець діяв агресивно

Російський військовий корабель атакував невелике норвезьке риболовецьке судно в Північному Льодовитому океані. Інцидент трапився ще 12 вересня поблизу північного узбережжя Норвегії, але про нього стало відомо лише зараз.

Російський протичовновий есмінець "Адмірал Левченко" виконував військові навчання у цій зоні, а маленьке норвезьке риболовне судно займалося виловом риби.Про це повідомляє видання Politico з посиланням на місцеві ЗМІ.

Капітан норвезького судна Ейстейн Ортен розповів, що отримав виклик по радіо від російського корабля з вимогою покинути територію. "Нам наказали залишити район, але ми не могли, оскільки займалися виловом риби", — зазначив Ортен.

Однак після відмови капітана "Адмірал Левченко" почав діяти агресивніше: він попрямував до норвезького судна, подавав сигнал та здійснив попереджувальний постріл, який вибухнув у воді неподалік.

"Вибух був таким потужним, що наше судно почало трястися", — сказав капітан Ортен, додавши, що екіпаж негайно вирішив відійти на безпечну відстань. Інцидент трапився в межах виключної економічної зони Норвегії, в Баренцевому морі, де води розділяються між Норвегією та Росією.

Проте у норвезькому Об'єднаному оперативному командуванні підтвердили лише факт радіопередачі між цими двома суднами, але не підтвердило факту пострілу. За їхніми словами, пострілу зафіксовано не було.

Як зазначає Politico, Кремль останніми роками проводить активні військові маневри в економічній зоні Норвегії, що викликає обурення серед місцевих рибалок.

Раніше "Телеграф" писав, що СБУ затримала капітана-іноземця та його судно. Він допомагав вивозити награбоване українське зерно.