В РФ уже давно носятся с этой идеей

Россия и Китай могут создать международный песенный фестиваль, который стал бы альтернативой "Евровидению". Пекин поддержал соответствующую российскую идею.

Об этом в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину рассказал президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. По его словам, есть идея создать фестиваль высокого уровня по типу "Интервидения".

"Мы когда-то это предложили, китайские наши друзья поддержали это, подхватили. Посмотрим, что из этого получится", — заявил Путин.

Как известно, Россия уже несколько лет выступает с инициативами проведения евразийских конкурсов фильмов и песен — альтернативы премиям "Оскар" и "Евровидение". Москва обсуждала эти предложения с Пекином, идея кинопремии нашла отражение в совместном заявлении Путина и Си Цзиньпина в мае 2024 года.

Что такое "Интервидение"

"Интервидение" — песенный конкурс существовавшей в 1946-1993 годах Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT). Оно проводилось в 1965-1977 годах — по аналогии с "Евровидением". В конкурсе принимали участие не только социалистические страны, близкие СССР, но также Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия, Финляндия.

Напомним, по данным The Wall Street Journal, американский миллиардер Илон Маск регулярно общается с Путиным еще с 2022 года и не только по бизнесу. Однако в Кремле это отрицают.