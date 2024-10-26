В НАТО оцінили готовність Путіна до переговорів

В Альянсі вважають, що треба фокусуватися на тому, щоб Україна мала належні засоби захисту

Під час саміту БРІКС у Казані президент Росії Володимир Путін вчергове заговорив про "готовність до розгляду варіантів мирних домовленостей" для завершення війни проти України. Проте насправді він не буде готовий до будь-яких переговорних процесів у найближчі пів року, вважає високопоставлений чиновник НАТО.

Детальніше про це читайте у статті "Телеграфа": Три сигнали для України: що на Заході кажуть про переговори з Путіним, НАТО і План перемоги

"Доки Володимир Путін вірить, що він перемагає, він навряд чи вестиме серйозні переговори. Тому на цей час ми вважаємо, що ймовірність російських поступок у найближчі шість місяців є досить низькою, якщо тільки внутрішні вразливості в Росії не почнуть впливати на його мислення", — сказав чиновник Альянсу у Брюсселі.

Він додав, що Росії, для серйозного наступу, буде потрібна ще одна значна мобілізація. Водночас у Путіна є багато причин не оголошувати її, оскільки він все ще прагне, щоб росіяни підтримували його війну проти України.

При цьому, Росія має значну кількісну перевагу над Україною в боєприпасах, людських ресурсах та техніці. Чиновник НАТО додав, що ймовірно, РФ щомісяця рекрутує близько 30 тисяч солдатів.

За даними Альянсу, Росія наразі виробляє близько 250 тисяч боєприпасів на місяць. Це — близько 10 тисяч на день і 3 мільйонів на рік.

"Це доповнюється постачаннями з Північної Кореї та Ірану. Іран минулого року відправив принаймні 300 тисяч артилерійських снарядів. Ще ми знаємо, що Північна Корея надіслала щонайменше 6700 контейнерів боєприпасів", — зазначив посадовець.

За його словами, на Україну чекає "важка зима", адже росіяни продовжать спроби просування на фронті та удари по критичній інфраструктурі та енергетичному сектору. Проте озброєння від партнерів може змінити ситуацію.

"Нам потрібно фокусуватися на тому, щоб Україна мала належні засоби захисту і поповнювала свої запаси, тому варто зосереджуватися на ППО та боєприпасах. Підтримка та збільшення рівня військової допомоги від західних партнерів можуть створити можливість для зміни динаміки на полі бою, і саме цього ми чекаємо", — пояснив чиновник НАТО.

Як повідомляв "Телеграф", міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що російсько-українська війна закінчиться переговорами. Проте Україна сама визначить, коли потрібно сідати за стіл перемовин з РФ.