Був перекладачем у Єльцина: як у молодості виглядав головний брехун Кремля Пєсков і як він став спікером Путіна

Про таких кажуть: бреше і не червоніє

Дмитро Пєсков — особистий прес-секретар Путіна практично із самого початку його президентства. До того, як стати "вірним псом" російського диктатора, Пєсков працював перекладачем та дипломатом. Мало хто знає, як він виглядав у молодості і з чого почалася його кар’єра.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як на початку політичної кар’єри виглядав речник Путіна Дмитро Пєсков і як він потрапив на цю посаду.

Пєсков та Путін. Фото: Getty Images

Дмитро Пєсков — що про нього відомо

Дмитро Пєсков народився Москві 17 жовтня 1967 року, нині йому 57 років. У дитинстві він багато переїжджав та змінював школи, це було пов’язано з роботою його батька-дипломата. Відомо, що Пєсков закінчив московську спецшколу із поглибленим вивченням англійської. А після закінчення середньої школи з другої спроби вступив до Інституту країн Азії та Африки при МДУ. При цьому він досконало знав турецьку мову і саме це згодом призвело до успішної кар’єри в російській політиці.

Наприкінці 90-х увесь світ побачив Дмитра Пєскова на телеекранах як перекладача Бориса Єльцина. Він був перекладачем турецької мови, коли Борис Єльцин вирушив до Стамбула. Президент був вражений здібностями молодого фахівця. Тож незабаром дипломата та перекладача запросили до Кремля.

У 2000 році, після призначення Путіна в.о. президента та подальшого його обрання президентом, Дмитра Пєскова було призначено начальником відділу зв’язків зі ЗМІ управління прес-служби адміністрації президента. Пізніше Путін своїм указом заснував окрему посаду під Пєскова — особистий прес-секретар президента. Ним він лишається вже близько 20 років.

Дмитро Пєсков. Фото: Getty Images

Дмитро Пєсков відданий рупор російської пропаганди. Його не раз ловили на відвертій брехні та роботі по пропагандистських методичках. Особливо він відзначився брехнею під час так званої "спецоперації", тобто повномасштабної війни в Україні.

А ще Пєсков звик жити на широку ногу. Представники фонду опозиціонера Навального не раз робили розслідування про статки Пєскова, про його яхти, нерухомість, автомобілі та любов до розкоші. Однак жодної реакції з боку Путіна за цим не було, Пєсков і надалі залишається відданим спікером російського диктатора.

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