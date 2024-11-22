У відповідь на дії РФ. США переглянуть свою стратегію ядерного стримування

Америка стурбована тим, що відбувається у світі

Міністерство оборони США переглядає підходи до ядерного стримування на тлі зростаючого ядерного потенціалу Китаю та Росії. У Пентагоні стурбовані тим, що "численні ядерні супротивники" можуть відкрито кинути виклик безпеці США, їхніх союзників та партнерів.

Про це повідомили у прес-службі Пентагону. На думку високопосадовців американських міністрів, сьогодні тактика стримування вже не є універсальним рішенням.

"Зараз ми живемо у світі, де стикаємося з численними ядерними конкурентами, численними державами, які нарощують і модернізують свої ядерні арсенали, а також, на жаль, віддають пріоритет ролі ядерної зброї у своїх стратегіях національної безпеки", — заявив заступник помічника міністра оборони ядерної політики Річард С. Джонсон.

Серед основних чинників, які підштовхують США до перегляду стратегії ядерного стримування, є не лише зростання ядерного потенціалу Китаю та Росії, а й можлива відсутність міжнародних угод про контроль над ядерними озброєннями після лютого.

Так, Міністерство оборони у співпраці з Національним управлінням з ядерної безпеки США вже зробило кроки щодо нарощування потенціалу з метою посилення ядерного стримування.

Серед ключових рішень можна виділити:

модернізація гравітаційної бомби B61-13, яка доставляється літаками та стане покращеною версією попередньої моделі;

переведення в режим підвищеної готовності підводних човнів класу "Огайо" третього покоління, оснащених ядерною зброєю та енергетичною установкою.

Крім цього наголошується, що тактика стримування сама по собі не вирішить стратегічної небезпеки і вже не є універсальним рішенням. Для зниження стратегічних загроз необхідно також приділяти увагу контролю над озброєннями і запобіганню ядерному розповсюдженню.

Саме тому США продовжують адаптувати свою стратегію, щоб забезпечити безпеку і надійність ядерного стримування.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що президент РФ Володимир Путін затвердив оновлену ядерну доктрину Росії. Він підписав засади держполітики ядерного стримування. Зазначається, що тепер "ядерка" може бути застосована, зокрема, у разі достовірних даних про масовий запуск БПЛА та ракет до Росії.