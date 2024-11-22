Чи дійсно РФ може атакувати Верховну Раду: що кажуть експерти

Росія навряд чи ризикне ударити по Раді

Розвідка США надала Україні інформацію про можливі плани Росії завдати удару по будівлі Верховної Ради України. У зв’язку з цим засідання парламенту, яке було заплановане на п’ятницю, 22 листопада, скасували. Експерти розповіли, чи дійсно є ризик того, що РФ вдарить по будівлі ВР.

Військовий експерт Кирило Сазонов зазначає, що такий сценарій малоймовірний через відсутність стратегічної цінності. За його словами, навіть у разі атаки система державного управління продовжить функціонувати, оскільки президент та головнокомандувач збережуть свої повноваження. "Удар Росії по ВРУ — малоймовірний, але Захід відреагує жорстко, якщо це станеться", — каже Сазонов в етері Ранок.LIVE.

Народний депутат Олександр Федієнко підтвердив скасування засідання та наголосив, що більшість парламентарів наразі працюють у своїх округах або надають допомогу військовим. Він підкреслив, що Росії все одно доведеться вести переговори з легітимно обраною владою України, тому, на його думку, Росія не ризикне ударити по Раді.

Ситуацію також прокоментував нардеп Ярослав Железняк. Народний обранець повідомив, що на порядку денному не планувалося важливих голосувань, тому у тому, що засідання скасували, немає нічого страшного. Передбачався лише виступ Міністерства закордонних справ щодо реалізації зовнішньої політики України в умовах воєнного стану.

Раніше "Телеграф" також писав, що Росія попередила США про удар міжконтинентальною ракетою. Згідно з міжнародними договорами, РФ повинна повідомити про пуск та його напрямок.