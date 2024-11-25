Рій ракет ATACMS по важливій авіабазі: з'явилися нові деталі та відео атаки на Курську область

Вона займає не останню роль у командуванні ГВ "Північ" та угрупування "Курськ" ВС РФ

У понеділок, 25 листопада, у Курську лунали вибухи. В росіян постраждала авіабаза "Халіно".

Повідомляється, що базу атакувало близько 6 балістичних ракет ATACMS. Про це пишуть росЗМІ.

На відео камера відеоспостереження фіксує прильоти ракет по аеродрому. Сама авіабаза літаками майже не використовується, проте там нещодавно розгорнули інженерні роботи по будівництву ЖБУ, звідти постійно запускають шахеди та інші БПЛА, наприклад "Оріон".

Авіабаза скоріш за все займає не останню роль у командуванні ГВ "Північ" та угрупування "Курськ" ВС РФ. Втім в Україні поки не прокоментували вибухи, які лунали у Курську.

Надвечір 17 листопада західні ЗМІ повідомили, що адміністрація президента США Джо Байдена дозволить Україні використовувати надану США зброю для нанесення ударів углиб території Росії.

Україна останні місяці просила Штати дозволити українським військовим використовувати американську зброю для ударів по російських військових цілях далеко від її кордону. Але позиція була незмінна.

Проте за два місяці до того, як обраний президент Дональд Трамп вступить на посаду, Байден таки вирішив погодити даний запит з боку України.

Ми також розповідали, що по Росії полетять не тільки ATACMS. Ще дві країни наслідували приклад Байдена.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що на Курщині пізно ввечері суботи, 24 листопада, пролунали вибухи. Місцеві ресурси в цей час повідомили про наліт дронів, а пропагандисти заявили про удари ATACMS. Пізніше зʼявились повідомлення, що воєнна розвідка України атакувала нафтобазу в Калузькій області Росії. В результаті операції ГУР МО цієї ночі було уражено об’єкт паливно-енергетичного комплексу.