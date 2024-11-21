Росіяни атакували біля адмінкордону Дніпропетровської області — Deepstate

У противника є тактичні успіхи

Російські окупанти активізували свої дії в районі Великої Новосілки. Цей населений пункт знаходиться приблизно за двадцять кілометрів від адмінкордону Дніпропетровської області.

Про це повідомляє аналітичний ресурс DeepState. За його інформацією, вдень 20 листопада загарбники проводили атаки малими групами в районі Роздольного та на захід від Новодонецького.

"За попередніми даними, ворог мав тактичний успіх. Докладніша ситуація буде зрозуміла через пару днів", — йдеться в повідомленні.

Аналітики вважають, що цим росіяни хочуть обійти Велику Новосілку з півночі і перерізати дорогу на Богатир.

Усього протягом доби 20 листопада противник досяг успіху в деяких місцях у північно-західній частині підконтрольних ЗСУ територій Курської області. Крім того, просування зафіксовано у Кураховому, на південь від міста в районі Далекого та в районі Роздольного.

Як повідомлялося раніше, командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк розповів, як змінилася тактика росіян у Курській області.