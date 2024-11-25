Мінус ще одна нафтобаза: ГУР підтвердило нічну атаку на Калугу (відео)

Вона бере участь у забезпеченні збройної агресії Росії проти України

У понеділок, 25 листопада, воєнна розвідка України атакувала нафтобазу в Калузькій області Росії. В результаті операції ГУР МО цієї ночі було уражено об’єкт паливно-енергетичного комплексу.

Про це повідомляють джерела "Телеграфу" у воєнній розвідці. Атака сталась близько 00:30 25 листопада.

Внаслідок ударів дронів-камікадзе на об’єкті сталася серія вибухів та розпочалася пожежа. На відео очевидців видно марні намагання російського ППО відбити атаку БПЛА, проте українські дрони один за одним влучають у ворожу ціль, спричиняючи масштабні руйнування.

Об’єктом атаки стала нафтобаза АТ "Калуганафтопродукт". Вона бере участь у забезпеченні збройної агресії Росії проти України.

Попри руйнівні наслідки атаки, на опублікованих відео видно, що місцеві мешканці сприйняли операцію ГУР МО з ентузіазмом і в доброму гуморі.

"Телеграф" писав, що Україна кілька днів тому отримала дозвіл на використання західної далекобійної зброї на російській території. Перший приліт ATACMS по Брянській області стався 19 листопада, коли було вражено склад боєприпасів у Карачеві. 20 листопада було також завдано удару ракетами Storm Shadow по Курській області. За даними західних ЗМІ, це призвело до ліквідації близько 500 солдатів із КНДР, а також російського генерала.