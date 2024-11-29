У Росії трапився новий "ракетопад". Де цього разу знайшли уламки (фото)

Подібні інциденти трапляються не вперше

Після нещодавньої масованої ракетної атаки на Україну на території РФ знайшли ракету, що впала. Це сталося у Калмикії.

Про це повідомляє російський Телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ". Зазначається, що уламки, схожі на частини крилатої ракети Х-101, були виявлені в Ікі-Бурульському районі республіки.

Також повідомляється, що місцеві жителі регулярно повідомляють про падіння, у тому числі ракет, що не розірвалися. Після цього уламки підривають у степу фахівці. Раніше про падіння частин ракети повідомлялося у лютому 2023 року.

Росія запускає по Україні ракети з літаків із району Каспійського моря. Таким чином, маршрут польоту ракет походить над Калмикією.

Ікі-Бурульський район Калмикії на карті

Раніше місцеві жителі повідомляли в соцмережах, що спочатку російська влада запевняла, що це нібито були безпілотники. Пізніше вони перестали приховувати, що це ракети, і почали ліквідувати їх на місці.

Що відомо про Калмикію

Офіційно вона називається Республіка Калмикія. Це суб’єкт РФ, республіка у її складі. Входить до складу Південного федерального округу, що є частиною Поволзького економічного району. Столиця – місто Еліста.

Калмикія на карті

Межує на півдні з Республікою Дагестан, на південному заході — зі Ставропольським краєм, на заході — з Ростовською областю, на північному заході — з Волгоградською областю, на сході — з Астраханською областю.

Нагадаємо, 19 листопада в селі Биківка Яковлівського району Білгородської області російська бомба потрапила до будівлі школи. 250-кілограмовий снаряд "нештатно зійшов" із літака.