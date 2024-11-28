Повітряна тривога через ракети не спрацювала для мільйонів українців: чому так сталося

Люди пропонують у таких випадках давати повторну тривогу

Українці масово скаржаться на систему оповіщення про російські атаки. У четвер, 28 листопада, повітряну тривогу для багатьох областей було оголошено ще з ночі через загрозу ударів "шахедами". Повторної тривоги не давали, через що люди проспали початок ракетної атаки росіян.

Темнішим кольором на карті повітряних тривог позначено області, в яких тривога тривала ще з ночі. Саме в цих регіонах люди фактично не були оповіщені про ракетну загрозу, адже вони спали, а повторної тривоги через ракети Повітряні сили не оголошували.

В західній частині України, на півдні та сході тривогу було оголошено через ракетну загрозу. В інших регіонах, зокрема й у Києві, тривога тривала ще з ночі, відтак люди пропустили початок атаки ракетами, зокрема й "Калібрами".

У соцмережах українці активно скаржаться на такий стан речей. Вони пропонують в таких випадках давати повторний сигнал повітряної тривоги.

"Це велика помилка. Повторну треба давати", "Повторної, другої, тому що люди сплять і не знають, що окрім шахедів летять ракети (в областях, де вже довго тривога", "Не добрий ранок всім, хто щойно прокинувся. Ви пропустили Калібри, тепер очікуємо ракети з ТУ-95МС", — пишуть в мережі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно в місті Ладижині Вінницької області протягом години лунав сигнал відбою повітряної тривоги. Така ситуація відбувається вже не вперше, люди обурені.