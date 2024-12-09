Летіли до Капустиного Яру? Три регіони Росії вночі атакували дрони: що відомо

Росіяни стверджують, що нібито збили усі БПЛА

У ніч проти 9 грудня в трьох регіонах Росії фіксували вибухи та роботу систем протиповітряної оборони. За інформацією російського Міноборони, над територіями Білгородської, Ростовської та Астраханської областей було збито 13 безпілотних літальних апаратів.

У Ростовській області вибухи та роботу ППО зафіксували в районі аеродрому Мілерово та поблизу Новошахтінська, де пролунали щонайменше три вибухи. Про це повідомляється в телеграм-каналі Андрющенко Time.

Росіяни стверджують, що нібито збили усі БПЛА. Зокрема, вісім дронів було збито над Білгородською областю, три – над Ростовською, ще два – над Астраханською областю. Втім, поки що немає офіційного підтвердження цієї інформації – моніторинг підтверджує лише атаку в Ростовській області.

Крім того, губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявляє про знищення двох безпілотників у районі Мілерово та одного поблизу Кам'янська. Зокрема, у районі Мілерово місцеві жителі повідомляли роботу ППО між 23:30 та 02:00.

Також, за повідомленнями російських ЗМІ, два БПЛА нібито були спрямовані на полігон Капустін Яр в Астраханській області. Російське військове командування закрило повітряний простір над цим об'єктом до 13 грудня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що нещодавно в Росії лунали вибухи в районі важливої авіабази. Зокрема вибухи чули в районі військового аеродрому "Дягілєво" на околиці міста Рязань.