Летели в Капустиный Яр? Три региона России ночью атаковали дроны: что известно

Россияне утверждают, что якобы сбили все БПЛА

В ночь на 9 декабря в трех регионах России фиксировали взрывы и работу систем противовоздушной обороны. По информации российского Минобороны, над территориями Белгородской, Ростовской и Астраханской областей было сбито 13 беспилотных летательных аппаратов.

В Ростовской области взрывы и работу ПВО зафиксировали в районе аэродрома Милерово и вблизи Новошахтинска, где прогремели по меньшей мере три взрыва. Об этом сообщается в телеграмм-канале Андрющенко Time.

Россияне утверждают, что якобы сбили все БПЛА. В частности, восемь дронов были сбиты над Белгородской областью, три – над Ростовской, еще два – над Астраханской областью. Впрочем, пока нет официального подтверждения этой информации – мониторинг подтверждает только атаку в Ростовской области.

Кроме того, губернатор Ростовской области Василий Голубев заявляет об уничтожении двух беспилотников в районе Миллерово и одного вблизи Каменска. В частности, в районе Миллерово местные жители сообщали о работе ПВО между 23:30 и 02:00.

Также, по сообщениям российских СМИ, два БПЛА якобы были направлены на полигон Капустин Яр в Астраханской области. Российское военное командование закрыло воздушное пространство над этим объектом до 13 декабря.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что недавно в России раздавались взрывы в районе важной авиабазы. В частности, взрывы слышали в районе военного аэродрома "Дягилево" на окраине города Рязань.