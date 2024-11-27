У Криму годинами лунають вибухи: під ударом могли опинитись відразу кілька міст

Вибухи лунали одразу в кількох містах

Жителі окупованого Криму, які 27 листопада вранці проснулися від вибухів, ввечері також можуть чути характерні звуки. Повідомляється про вибухи відразу у кількох містах окупованого півострова.

Про це повідомляють місцеві мешканці та телеграм-канали. Очевидці кажуть, що звуки чутно було у Сакському районі, Керчі, Севастополі. Згодом підвладні окупаційній владі телеграм-канали заявили, що "всі ракети збили", хоч подекуди виднівся дим.

За наявною інформацією, ракети атакували стратегічні об'єкти на півострові. Зокрема, метою атаки став аеродром Бельбек та інші військові локації. Підрозділи протиповітряної оборони нібито знищили всі цілі над морем уздовж узбережжя, а ракети впали у море.

Втім, версії влади та мешканців Криму знову розходяться. Наприклад, так званий губернатор Севастополя Михаїл Развожаєв сказав, що у місті все спокійно, а все це — просто навчання, які триватимуть орієнтовно до 21:30. "Орієнтовно до 21.30 у районі Північного та Південного молів, а також мису Херсонес, Стрілецької та Очеретяної бухт флот проводить тренування розрахунків ППДО зі стріляниною з різних видів стрілецької зброї", — йдеться у його дописі в телеграмі. Чому тоді у Криму оголошували тривогу, незрозуміло

Деталі події наразі уточнюються. Станом на момент публікації повідомлення про суттєві пошкодження інфраструктури, жертв чи постраждалих не надходило.

Також раніше "Телеграф" писав, що партизани пошкодили залізницю на адмінкордоні з Кримом. Електрообладнання релейної шафи в Олексіївці Херсонської області знищено.