Укр

Путин подкинул миллиарды бедным союзникам, а Сомали вообще простил долг

Автор
Андрей Мулько
Дата публикации
Читати українською
Автор
Кремль продолжает раздавать кредиты Новость обновлена 12 декабря 2024, 14:19
Кремль продолжает раздавать кредиты. Фото Колаж "Телеграфа"

Больше всего кредитов из Москвы получила одна африканская страна

Россия одолжила рекордную за 25 лет сумму "дружественным" странам. Таким образом Кремль продолжил советскую практику многомиллиардных вливаний в лояльные режимы за рубежом.

Как пишет The Moscow Times, это происходит на фоне дефицит федерального бюджета и сокращения расходов на социальную поддержку граждан и крупные проекты здравоохранения.

По данным Всемирного банка, задолженность иностранных государств перед Россией установила рекорд с 1999 года — $30,1 млрд. За прошлый год, по данным ВБ, РФ выдала займов и кредитов более чем на $2,5 млрд, а также простила и списала обязательства ряду стран.

Больше всего кредитов из Москвы получил Египет: его долг увеличился на $1,45 млрд $745 млн Кремль одолжил Бангладеш, $363 млн — Индии. Кроме того, $41,3 млн получил Узбекистан, $19,9 млн — правительство талибов в Афганистане, 16,9 млн — Никарагуа. Еще около $26 млн в сумме досталось Замбии, Йемену, Шри-Ланке, Эквадору и Судану.

Около $700 млн долга Россия простила Сомали, в том числе обязательства, которые сохранялись еще со времен СССР. Одновременно, по данным Всемирного банка, на $487 млн снизилась задолженность Беларуси, которой глава РФ Владимир Путин разрешил отсрочить платежи по кредитам 2023 года на 2029–34 гг. Кроме того, на $117 млн сократилась задолженность Сербии, на $40 млн — Армении.

Общий объем новых кредитов в пересчете на рубли по текущему курсу (103,27 рубля, по данным ЦБ на 11 декабря) составил 257 млрд рублей. Это сопоставимо с бюджетом крупного российского региона, такого как Иркутская область (270 млрд рублей), и годовым бюджетом всего нацпроекта "Здравоохранение" (290 млрд рублей).

Кредиты "дружественным" странам Кремль выдал несмотря не дефицит бюджета РФ. В прошлом году он составил 3,2 трлн рублей, а в этом, по оценкам Минфина РФ, достигнет 3,3 трлн рублей. В бюджет будущего года правительство заложило 1,2 трлн рублей дефицита и сокращение расходов по статье "социальная политика", куда включены траты на пенсии и пособия гражданам: она сожмется с 7,731 трлн рублей до 6,492 трлн.

Напомним, кандидат экономических наук, главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус рассказал "Телеграфу", что ущерб России от потери контроля над Сирией уже в ближайшие годы может достигнуть десятков миллиардов долларов, когда Катар наладит поставки природного газа в Европу по трубопроводу через Турцию.

Теги:
#Россия #Кредиты #Владимир Путин