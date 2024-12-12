Больше всего кредитов из Москвы получила одна африканская страна

Россия одолжила рекордную за 25 лет сумму "дружественным" странам. Таким образом Кремль продолжил советскую практику многомиллиардных вливаний в лояльные режимы за рубежом.

Как пишет The Moscow Times, это происходит на фоне дефицит федерального бюджета и сокращения расходов на социальную поддержку граждан и крупные проекты здравоохранения.

По данным Всемирного банка, задолженность иностранных государств перед Россией установила рекорд с 1999 года — $30,1 млрд. За прошлый год, по данным ВБ, РФ выдала займов и кредитов более чем на $2,5 млрд, а также простила и списала обязательства ряду стран.

Больше всего кредитов из Москвы получил Египет: его долг увеличился на $1,45 млрд $745 млн Кремль одолжил Бангладеш, $363 млн — Индии. Кроме того, $41,3 млн получил Узбекистан, $19,9 млн — правительство талибов в Афганистане, 16,9 млн — Никарагуа. Еще около $26 млн в сумме досталось Замбии, Йемену, Шри-Ланке, Эквадору и Судану.

Около $700 млн долга Россия простила Сомали, в том числе обязательства, которые сохранялись еще со времен СССР. Одновременно, по данным Всемирного банка, на $487 млн снизилась задолженность Беларуси, которой глава РФ Владимир Путин разрешил отсрочить платежи по кредитам 2023 года на 2029–34 гг. Кроме того, на $117 млн сократилась задолженность Сербии, на $40 млн — Армении.

Общий объем новых кредитов в пересчете на рубли по текущему курсу (103,27 рубля, по данным ЦБ на 11 декабря) составил 257 млрд рублей. Это сопоставимо с бюджетом крупного российского региона, такого как Иркутская область (270 млрд рублей), и годовым бюджетом всего нацпроекта "Здравоохранение" (290 млрд рублей).

Кредиты "дружественным" странам Кремль выдал несмотря не дефицит бюджета РФ. В прошлом году он составил 3,2 трлн рублей, а в этом, по оценкам Минфина РФ, достигнет 3,3 трлн рублей. В бюджет будущего года правительство заложило 1,2 трлн рублей дефицита и сокращение расходов по статье "социальная политика", куда включены траты на пенсии и пособия гражданам: она сожмется с 7,731 трлн рублей до 6,492 трлн.

Напомним, кандидат экономических наук, главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус рассказал "Телеграфу", что ущерб России от потери контроля над Сирией уже в ближайшие годы может достигнуть десятков миллиардов долларов, когда Катар наладит поставки природного газа в Европу по трубопроводу через Турцию.