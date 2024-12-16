Була популярною в Україні наприкінці 90-х: як зараз виглядає і що каже про війну Алсу

Артистці з країни-окупантки виповнився 41 рік

Алсу — російська виконавиця, яка була популярною в Україні наприкінці 90-х — початку 2000-х. Утім, від початку повномасштабного вторгнення співачка не висловила чітку позиції щодо війни Росії проти України, як і головна героїня "Кармеліти" Юлія Зіміна.

"Телеграф" з'ясував, що каже співачка про війну, і як вона змінилась від початку кар'єри.

Що відомо про Алсу

Майбутня співачка народилась у 1983 році у Республіці Татарстан. Почала співочу кар'єру у 15 років. Дебютний альбом виконавиці "Алсу" розкупили у кількості у 700 тисяч копій. У 2000 році представляла Росію на Євробаченні з треком Solo, де посіла 2-е місце.

Згодом співачка випустила альбом Alsou, котрий продавали у Німеччині, Австрії, Польщі, Чехії, Болгарії. Пізніше з'явився альбом "19", якого придбали у кількості 800 тисяч копій. Так, на підтримку альбому співачка гастролювала Україною, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією та Латвією. Випускала спільну композицію з іспанським виконавцем Енріке Іглесіасом You`re My № 1.

Згодом виконавиця вийшла заміж за бізнесмена Яна Абрамова та взяла паузу в музичній кар'єрі. Вона народила двох дітей — доньок Сафіну та Мікелу. У 2008 році повернулась на сцену з альбомом "Самое главное". Так, Алсу продовжила писати пісні та записувати відеокліпи, а також брати участь у програмах пропагандистського телебачення. У 2016 році вона народила третю дитину — сина Рафаеля.

Де зараз Алсу і що каже про війну

Співачка має неоднозначну позицію щодо війни Росії проти України. Вона мовчить про вторгнення країни-агресорки за вторгнення в нашу державу. У квітні 2022 року виконавиця виступала на концерті до Дня перемоги у Москві.

Навесні 2022 року співачка брала участь у російській версії шоу "Маска". А у грудні того ж року з'явилась у стрічці країни-окупантки "СамоИрония судьбы!". Також вона періодично випускає треки.

У 2023 році Алсу запідозрили у несплаті податків у Росії. А все тому, що її концертне агентство показувало нульову звітність з 2022 року.

У 2024 році стало відомо, що Алсу розлучається зі своїм чоловіком Яном Абрамовим. Вона подала позов, аби розділити спільно нажите майно. Троє дітей залишилось жити з виконавицею. Причиною розлучення стало те, що Абрамов завів коханку. Нею стала Анастасія Решетова, колишня дружина путініста Тіматі.

Раніше "Телеграф" розповідав про перше кохання співачки-зрадниці Ані Лорак. Вона жила зі старшим на 18 років чоловіком.