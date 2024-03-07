Росія залишилася без ліцензій на Олімпіаду-2024 у спортивній гімнастиці

Росіяни не зможуть повторити своє досягнення на Іграх у Токіо.

Російські спортсмени у спортивній гімнастиці упустили шанси завоювати олімпійські ліцензії на Ігри 2024 року в Парижі. З самого початку було зрозуміло, що росіяни не зможуть виступити в командних змаганнях, а тепер вони втратили можливість позмагатися і в індивідуальному турнірі.

При цьому раніше вони отримали можливість потрапити на Ігри-2024 у нейтральному статусі, повідомляє "Супільне Спорт". У листопаді минулого року Міжнародна федерація гімнастики визначила критерії нейтральності для білоруських та російських спортсменів.

У результаті представники двох країн мали змогу пробитися на Олімпійські ігри у власних змаганнях. Втім, цьому сценарію завадив Європейський гімнастичний союз.

Останнім шансом для російських гімнастів здобути путівки на Ігри були етапи Кубка світу. Але ЄГС заблокувала повернення представників РФ у змагання, тому вони пропустили три з чотирьох етапів і достроково втратили можливість поборотися за ліцензії на будь-якому зі снарядів. У свою чергу, білоруси Олена Титовець та Єгор Шармаков залишаються у боротьбі.

Раніше в РФ погрожували своїм спортсменам, які хочуть на Олімпіаду.