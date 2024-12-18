Украинки нашли способ выкачивать деньги из россиян на ВСУ: схема уже на слуху в РФ

Даже неосведомленность российских мужчин не спасет их от преследования

Украинки, которые состояли в браке с гражданами РФ, но развелись и уехали на родину якобы донатят на ВСУ алименты, которые они получают от бывших мужей. Женщины делают это из мести и таким образом пытаются "подвести" своих экс-супругов под статью о финансировании терраризма.

Об этом сообщает Telegram-канал "Mash" ссылаясь на информацию от своего подписчика. По их словам, подобные ситуации тысячами фиксируются по всей территории РФ.

Так, в соцсетях утверждается, что разведённые и уехавшие на родину украинки донатят алименты россиян на нужды ВСУ. В качестве примера приводится история подписчика Telegram-канала "Mash", который еще в 2019 году отправил жену-украинку с детьми к тёще в Кривой Рог и с тех пор они не виделись.

После эпидемии ковида женщина решила развестись и на мужчину "повесили" алименты в размере 33% от его официального дохода — около 100 тысяч рублей в месяц.

Якобы он регулярно перечислял своей бывшей супруге алименты и очень скучал за ребенком, а женщина снимала полученные деньги со специального счета, а затем, по его мнению, донатила их на ВСУ. Таким образом она хотела "подвести" своего экс-супруга под статью о финансировании терраризма.

"После начала СВО мужчина поссорился с экс-благоверной, которая не хотела отдавать детей и стала угрожать "гробами" в переписке. Деньги при этом продолжал высылать. А куда они шли после — вопрос. Мужчина попытался отменить решение суда по алиментам через адвокатов, но те лишь разводили руками. Правозащитники говорят, таких ситуаций по стране тысячи. Самые частые случаи разводов граждан Украины и России — в приграничных регионах. Где мужчины после расставания остаются обязаны скидывать треть зарплаты на воспитание общих детей", — говорится в сообщении.

По словам местных "экспертов", из подобных ситуаций есть всего два выхода — оставить ребёнка в России или добиваться внесения изменить в пункт об обязательных выплатах в Семейном кодексе РФ.

В случае же если экс-супруга уезжает из России "в недружественные страны" и начинает совершать определенные действия, то разведённых россиян действительно могут привлечь к ответственности по статье за финансирование терроризма. И даже неосведомленность мужчин в отношении донатов украинским военным не спасет их от преследования.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что России могут запретить игру STALKER 2 и приравнять покупку к спонсированию терроризма. За покупку новой части культовой украинской игры россиянам грозит уголовная ответственность. А все потому, что разработчики поддерживают ВСУ.