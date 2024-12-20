Путин придумал, чему посвятить 2025 год в России - без Украины снова не обошлось

Кремль прировнял участников агрессии против Украины к участникам Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин решил объявить следующий, 2025 год, так называемым "Годом защитника Отечества". Он заявил, что в мае 2025 года россияне будут отмечать 80-ю годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Как сообщают российские Telegram-каналы, об этом Путин заявил во время встречи с чиновниками. Теперь военнослужащие российской армии, которые принимают участие в так называемой "специальной военной операции", а на самом деле — агрессивной войне России против Украины, будут приравнены к участникам Второй мировой войны, которую в России называют "Великой Отечественной".

Стоит отметить, что среди "доблестных героев СВО" немало тех, кто запятнал свои руки кровью, в т.ч, мирных жителей Украины. И этих людей российское руководство ставит в один ряд с "героями, которые уничтожили нацизм".

Российские пользователи соцсетей, в основном, положительно отреагировали на новую "инициативу" Путина. В то же время встречались и комментарии критического содержания.

Также были и совсем неадекватные комментарии, которые демонстрируют всю суть российского населения. Например, предлагалось сделать этот год "годом выжженной Европы".

"Почему не годом семьи?", "Предлагаю год выжженной Европы", "Русские военные реально герои", "План по утилизации россиян все еще не выполнен", — такие были комментарии.

Ранее "Телеграф" писал, стоит ли бояться Путину стать следующим после ликвидации Кириллова.