Перші супутникові кадри залитих мазутом пляжів в РФ з’явились у мережі (фото)

Вчені вже роблять невтішні прогнози

У мережі вже показали перші супутникові знімки забруднених мазутом пляжів Анапи та Вітязево в Росії. Ця катастрофа сталась через аварію та потоплення двох танкерів "Волгонефть".

Супутникові знімки публікує "Радіо Свобода". Зазначається, що перші кадри зроблені у січні 2024, а останні — 20 грудня.

"На них видно плями мазуту та мішки, в які його збирають. Як пишуть російські джерела, мазут встигає просочитися з мішків назад у пісок через те, що їх не встигають вчасно вивозити", — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що, за останніми даними, площа забруднення мазутом берегової лінії на Кубані після аварії двох танкерів у Керченській протоці збільшилася до 54 кілометрів.

На думку науковців, як пишуть росЗМІ, пісок з анапських пляжів буде токсичним ще щонайменше 10 років. Саме стільки часу потрібно природі на повне відновлення.

Волонтери наразі намагаються очистити пляжі самотужки, але мішки з мазутом вивозять повільно, тому мазут під діями сонця знову просочується. Зазначається, що ці відходи вивозять на брухт-полігон, проте, що відбувається далі — невідомо.

Наразі у росіян жорсткий дефіцит і авто для транспортування, і залізної тари.

Зауважимо, що пісок змішаний з мазутом можна утилізувати лише на спецполігонах або на нафтопереробних підприємствах із ліцензією. Але перед цим нафтопродукт слід відділити від піску, а потім утилізувати. Та чи будуть це робити в Росії — невідомо.

Раніше "Телеграф" розповідав, що через аварію танкерів біля Керчі почали вмирати дельфіни.