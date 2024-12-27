Могила із 300 метрів льоду: як виглядає місце загибелі творця "Брата-2" Сергія Бодрова

Загинув актор під час знімань фільму — на нього та знімальну групу обвалився льодовик

Російський актор та режисер Сергій Бодров-молодший, який є творцем "Брата-2", трагічно загинув 20 вересня 2002 року під час сходження льодовика Колка в Кармадонській ущелині Північної Осетії. 27 грудня йому могло б виповнитись 53 роки.

На місці загибелі встановлено меморіал. "Телеграф" вирішив з’ясувати, як він виглядає, пригадати причину загибелі Сергія Бодрова і скандал з ним, який виник вже після смерті актора.

Як загинув Сергій Бодров

Сергій Бодров-молодший загинув в Кармадонській ущелині під лавиною. На нього та знімальну групу обвалився льодовик Колка. Трагічна подія трапилася під час знімань фільму "Зв’язковий". Тоді загинуло понад 100 осіб.

Зі схилу гори Джимара зірвалася величезна брила льоду і впала на льодовик Колка. Потужність цього удару порівнюють із вибухом бомби. Бодров був режисером фільму "Зв’язковий", а також одним із головних героїв.

Скандал після смерті Бодрова

Після початку війни в Україні, через 20 років після загибелі Сергія Бодрова, російська пропаганда почала використовувати образ його персонажа Данила Багрова з фільмів "Брат" та "Брат-2" для підтримки військових дій. Зокрема, популяризували його вислів "Сила в правді", намагаючись надати йому імперського змісту. Однак режисер Олександр Роднянський, який особисто знав Бодрова, зазначив, що актор мав на увазі зовсім інше і не схвалив би війну в Україні.

Як виглядає місце загибелі Сергія Бодрова

На місці загибелі встановлено меморіал, що складається з пам'ятника "Скорботна мати" та меморіальних плит на честь Бодрова та членів його знімальної групи. Цей меморіал розташований у гірській місцевості, де туристи часто віддають шану загиблим.

Меморіал у Кармадонській ущелині є місцем пам'яті про трагічну загибель Сергія Бодрова та його команди, а його висловлювання про війну були перекручені російською пропагандою для виправдання військових дій в Україні.

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