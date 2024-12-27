Укр

Могила с 300 метров льда: как выглядит место гибели создателя "Брата-2" Сергея Бодрова

Автор
Наталья Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Сергей Бодров погиб 20 сентября 2002 года
Сергей Бодров погиб 20 сентября 2002 года. Фото Колаж Телеграфу

Погиб актер во время съемок фильма – на него и съемочную группу обрушился ледник

Российский актер и режиссер Сергей Бодров-младший, создатель "Брата-2", трагически погиб 20 сентября 2002 года во время восхождения ледника Колка в Кармадонском ущелье Северной Осетии. 27 декабря ему могло исполниться 53 года.

На месте гибели установлен мемориал. "Телеграф" решил выяснить, как он выглядит, вспомнить причину гибели Сергея Бодрова и скандал с ним, который возник уже после смерти актера.

Как погиб Сергей Бодров

Сергей Бодров-младший погиб в Кармадонском ущелье под лавиной. На него и съемочную группу обрушился ледник Колка. Трагическое событие произошло во время съемок фильма "Связной". Тогда погибли более 100 человек.

Со склона горы Джимара сорвалась огромная глыба льда и упала на ледник Колка. Мощность этого удара сравнивают с взрывом бомбы. Бодров был режиссером фильма "Связной", а также одним из главных героев.

Скандал после смерти Бодрова

После начала войны в Украине, 20 лет спустя после гибели Сергея Бодрова, российская пропаганда начала использовать образ его персонажа Даниила Багрова из фильмов "Брат" и "Брат-2" для поддержки военных действий. В частности, популяризировали его выражение "Сила в правде", пытаясь придать ему имперское содержание. Однако режиссер Александр Роднянский, лично знавший Бодрова, отметил, что актер имел в виду совсем другое и не одобрил бы войну в Украине.

Как выглядит место гибели Сергея Бодрова

На месте гибели установлен мемориал, состоящий из памятника "Скорбящая мать" и мемориальных плит в честь Бодрова и членов его съемочной группы. Этот мемориал расположен в горной местности, где туристы часто чтят погибших.

Мемориал в Кармадонском ущелье является местом памяти о трагической гибели Сергея Бодрова и его команды, а его высказывания о войне были извращены российской пропагандой для оправдания военных действий в Украине.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила русского оппозиционера Навального. В декабре 2024 года вдова Юлия Навальная и команда его Фонда по борьбе с коррупцией объявили конкурс эскизов памятника, который планируется установить на могиле политика на Борисовском кладбище в Москве.

Теги:
#Сергей Бодров #Брат #Могила