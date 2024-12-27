Могила с 300 метров льда: как выглядит место гибели создателя "Брата-2" Сергея Бодрова

Погиб актер во время съемок фильма – на него и съемочную группу обрушился ледник

Российский актер и режиссер Сергей Бодров-младший, создатель "Брата-2", трагически погиб 20 сентября 2002 года во время восхождения ледника Колка в Кармадонском ущелье Северной Осетии. 27 декабря ему могло исполниться 53 года.

На месте гибели установлен мемориал. "Телеграф" решил выяснить, как он выглядит, вспомнить причину гибели Сергея Бодрова и скандал с ним, который возник уже после смерти актера.

Как погиб Сергей Бодров

Сергей Бодров-младший погиб в Кармадонском ущелье под лавиной. На него и съемочную группу обрушился ледник Колка. Трагическое событие произошло во время съемок фильма "Связной". Тогда погибли более 100 человек.

Со склона горы Джимара сорвалась огромная глыба льда и упала на ледник Колка. Мощность этого удара сравнивают с взрывом бомбы. Бодров был режиссером фильма "Связной", а также одним из главных героев.

Скандал после смерти Бодрова

После начала войны в Украине, 20 лет спустя после гибели Сергея Бодрова, российская пропаганда начала использовать образ его персонажа Даниила Багрова из фильмов "Брат" и "Брат-2" для поддержки военных действий. В частности, популяризировали его выражение "Сила в правде", пытаясь придать ему имперское содержание. Однако режиссер Александр Роднянский, лично знавший Бодрова, отметил, что актер имел в виду совсем другое и не одобрил бы войну в Украине.

Как выглядит место гибели Сергея Бодрова

На месте гибели установлен мемориал, состоящий из памятника "Скорбящая мать" и мемориальных плит в честь Бодрова и членов его съемочной группы. Этот мемориал расположен в горной местности, где туристы часто чтят погибших.

Мемориал в Кармадонском ущелье является местом памяти о трагической гибели Сергея Бодрова и его команды, а его высказывания о войне были извращены российской пропагандой для оправдания военных действий в Украине.

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