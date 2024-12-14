В Дніпрі лікарям довелося рятувати підлітка, що перепив REVO

Часте вживання енергетиків небезпечно, попередив медик

В Дніпрі 16-річний підліток випив дві баночки REVO (енергетичний напій) та почав втрачати свідомість. Мати викликала "швидку", хлопця врятували лікарі.

Про це в Facebook розповів фельдшер Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Дніпропетровської облради Марк Бондик. За його словами, до єдиної центральної диспетчерської "103" надійшов критичний виклик: мати 16-річного підлітка повідомила, що в нього блювота, головний біль, син втрачає свідомість.

На виклик прибули медики, вони надали хлопцю екстрену допомогу. Стан підлітка покращився, від його госпіталізації мати відмовилася.

"При частому вживанні енергетиків розхитується нервова система, з'являється розлад шлунково-кишкового тракту. За частого передозування у людини може виникнути розлад психіки. У разі сильного передозування енергетиками навіть були зафіксовані випадки смерті від зупинки серця", — зазначив фельдшер.

Для довідки: Енергетичні напої (енергетики, енерготоніки) — безалкогольні напої, у рекламній кампанії яких робиться акцент на їхню здатність стимулювати центральну нервову систему людини, підвищувати працездатність та перешкоджати засинанню. Напої містять тонізуючі речовини, найчастіше кофеїн (у деяких випадках замість кофеїну в складі виробниками заявляються екстракти гуарани, чаю чи мате та інші стимулятори: теобромін і теофіллін (алкалоїди какао), а також нерідко вітаміни, а як легкозасвоювальне джерело енергії — вуглеводи (глюкозу, сахарозу), адаптогени тощо.

Як розповідав "Телеграф", в Дніпрі дворічний хлопчик отруївся грибами під час прогулянки в міському сквері. Малюк знайшов дикорослий гриб та з'їв його в сирому вигляді, коли гуляв з мамою.