Дівчинка-підліток втекла з дому на Одещині, щоб не їхати до Польщі

Про зникнення до поліції повідомив батько дівчини

У Роздільському районі Одеської області 14-річна дівчина втекла з дому, бо не хотіла їхати за кордон. За час поки її шукали рідні та поліція, підліток пройшла шлях майже за 70 км від свого будинку.

Про це повідомили у пресслужбі Поліції Одеської області. Наголошується, що розшукати дівчину вдалося протягом доби. На щастя, з нею нічого не сталося.

Правоохоронці розповіли, що увечері 6 листопада до поліції надійшло повідомлення від чоловіка, який заявив про зникнення його дочки. За його словами, зникла пішла з дому вранці й не повернулася. Батько намагався самостійно розшукати свою дитину, але після марних спроб звернувся по допомогу до поліцейських.

"Співробітники територіального підрозділу поліції негайно розпочали пошуки, опитали знайомих та сусідів сім’ї, оглянули зони відпочинку, розіслали орієнтування в інші територіальні підрозділи поліції Одещини, розмістили фото зниклої у соціальних мережах, щоб привернути увагу громадян", — йдеться у повідомленні.

Вже наступного дня дівчину вдалося знайти. Юна мандрівниця була в Одесі, вдома у свого знайомого. Вона пояснила, що пішла з дому, бо не хотіла їхати за кордон до Польщі, де мешкає її мати.

Щоб ніхто не зрозумів, що вона має намір втекти, дівчина вдала, що йде до школи, але її шлях змінився до залізничного вокзалу. До обласного центру вона дісталася електричкою, подолавши від будинку майже 70 кілометрів.

"На щастя, протиправних дій щодо дівчини ніхто не скоїв. Ми провели профілактичну бесіду з батьком і дитиною і сподіваємося, що більше подібних випадків у їхній родині не буде", — зазначила інспектор ювенальної превенції Роздільнянського районного відділу поліції Анастасія Ясінська.

Поліцейські звернулися до батьків із закликом стежити за дітьми й у разі їх зникнення не витрачати час на самостійні пошуки, а одразу звертатися до 102.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Нікополі з лікарні викрали немовля. У поліції розповіли, хто до цього причетний.