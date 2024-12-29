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Глава поселка в России расстрелял дом парня своей 12-летней дочери

Автор
Татьяна Крутякова
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Глава поселка стрелял по дому бойфренда своей дочери
Глава поселка стрелял по дому бойфренда своей дочери. Фото Коллаж "Телеграф"

Перед этим он написал заявление на парня в полицию

В России пьяный глава поселка Куминское Сергей Грубцов расстрелял дом бойфренда своей 12-летней дочери. Мужчина полагал, что они там занимаются сексом.

Об этом пишет паблик Mash. Отмечается, что у дочери Грубцова 15-летний парень, с которым она встречается с лета.

О половых отношениях подростков отец якобы узнал летом 2024 года, но сначала использовал более педагогические методы — разговор. Однако недавно, как пишет Mash, в сеть слили видео, на котором дочь Грубцова и ее парень занимаются сексом, его увидел глава поселка.

Сергей Грубцов
Сергей Грубцов

Как пишут росСМИ, он якобы обратился в полицию по поводу проверки интимных отношений двух несовершеннолетних: парня 2009 года рождения и девушки 2012 года. При этом по данным проверки их отношения были добровольными, поэтому дело не расследовали.

Но примерно 4 дня назад голова поселка запил и устроил дебош.

"Грубцов взял ружье, пошел в дом 15-летнего и расстрелял стены и окна — был уверен, что в этот момент парочка изучает друг друга, так сказать. В процессе глава ПГТ потребовал от семьи выехать из поселка и угрожал всем расправой", – пишут в сети.

Отмечается, что после стрельбы в дом 15-летнего школьника, которого там в итоге не оказалось, Грубцов пошел бродить по селу с нарезным карабином "Тигр" калибра 7,62. Его попытался успокоить участковый, но пьяный чиновник открыл огонь. Затем Грубцов скрылся в доме знакомого, откуда начал стрелять по сотрудникам правоохранительных органов.

В результате мужчина был задержан. Он признался в совершенном преступлении и добавил, что ему жаль. Грубцов работал председателем поселка 8 лет, имеет 4 детей. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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#Россия #Отец #Подростки #Курьез