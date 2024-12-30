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Путін і його найближчі друзі стали "невдахами року" за версією видання Politico

Автор
Ганна Нестерова
Дата публікації
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Автор
Невдахи року за версією Politico Новина оновлена 30 грудня 2024, 11:53
Невдахи року за версією Politico. Фото Колаж "Телеграфу"

Дуже цікавий та промовистий рейтинг

Впливове видання Politico підбиваючи підсумки 2024 року опублікувало рейтинг "лузерів" та "переможців". До компанії "невдах" потрапив президент РФ Володимир Путін та його найближчі "товариші" — прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і 16-й президент Сирії Башар Асад.

Видання також включило до списку "лузерів" ще кілька відомих політичних діячів. При цьому серед "переможців" опинилися Дональд Трамп і Марк Рютте.

"Хто-небудь пам'ятає обіцянку президента Росії Володимира Путіна завоювати Україну під час триденної спецоперації? Що ж, у 2024 році все пішло не так, оскільки Україна не тільки стримувала атаки Росії, а й захопила частину російської території під час наступу на Курській дузі. Оскільки економіка Росії перегрівається на тлі високої інфляції та хронічної нестачі робочої сили, Путін втратив плацдарм у Сирії (і шлях до Африки) з крахом режиму Асада. А Москва завершила рік, не визнаючи провини за збитий азербайджанський цивільний літак. Неідеально", — йдеться в повідомленні.

Також до "невдах" року потрапили і найближчі "соратники" Путіна — прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та диктатор-втікач Сирії Башар Асад.

Крім цього видання записало в "лузери" президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Серед "переможців" 2024 року видання Politico назвало Дональда Трампа, який незабаром стане новим президентом США, прем’єр-міністра Італії Джорджу Мелоні та генсека НАТО Марка Рютте.

Нагадаємо, у 2023 році Єрмак став четвертим із найвпливовіших людей Європи за версією Politico у категорії "Діячі". Його тоді назвали "Зеленим кардиналом".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у 2023 році Володимир Зеленський потрапив до числа найбільш авторитетних людей року за версією Politico. До останнього моменту імена головних осіб були невідомі. Зеленське видання назвало "марафонцем".

Теги:
#Башар Асад #Рейтинг #Володимир Путін #Віктор Орбан #Путін