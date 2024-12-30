Путин и его ближайшие друзья стали "неудачниками года" по версии издания Politico

Интересный и красноречивый рейтинг

Влиятельное издания Politico подводя итоги 2024 года опубликовало рейтинг "лузеров" и "победителей". В компанию "неудачников" попал президент РФ Владимир Путин и его ближайшие "товарищи" — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и беглый 16-й президент Сирии Башар Асад.

Издание также включило в список "лузеров" еще несколько известных политических деятелей. При этом среди "победителей" оказались Дональд Трамп и Марк Рютте.

"Кто-нибудь помнит обещание президента России Владимира Путина завоевать Украину в ходе трехдневной спецоперации? Что ж, в 2024 году все пошло не так, поскольку Украина не только сдерживала атаки России, но и захватила часть российской территории во время наступления на Курской дуге. Поскольку экономика России перегревается на фоне высокой инфляции и хронической нехватки рабочей силы, Путин потерял плацдарм в Сирии (и путь в Африку) с крахом режима Асада. А Москва завершила год, не признавая вины за сбитый азербайджанский гражданский самолет. Неидеально", — говорится в сообщении.

Также в "неудачники" года попали и ближайшие "соратники" Путина — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и беглый диктатор Сирии Башар Асад.

Кроме этого издание записало в "лузеры" президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца.

Среди "победителей" 2024 года издание Politico назвало Дональда Трампа, который совсем скоро станет новым президентом США, премьер-министра Италии Джорджу Мелони и генсека НАТО Марка Рютте.

Напомним, в 2023 году Ермак стал четвертым из самых влиятельных людей Европы по версии Politico в категории "Деятели". Его тогда назвали "Зеленым кардиналом".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в 2023 году Владимир Зеленский попал в число наиболее авторитетных людей года по версии Politico. До последнего момента имена главных лиц были неизвестны. Зеленского издание назвало "марафонцем".